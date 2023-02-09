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SON DAKİKA DEPREM | Bakan Akar: Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapıyor

AA

Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da basın toplantısı düzenledi.

Hatay'da 4 binden fazla askerin görev aldığını belirten Akar, "Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca ise 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

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