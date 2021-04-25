AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde, inceleme ve denetlemede bulundu.

Bakan Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.

Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

TERÖR YUVALARINA YÖNELİK ATIŞLAR SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Karadan sızarak ve hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerine ait hedefleri etkisiz hâle getirmek için operasyonları sürdürüyor. Ayrıca Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile tespit edilen hedefler imha edilirken, kara ateş destek vasıtalarımız da terör yuvalarına yönelik atışlarını sürdürüyor" denildi.

İMHA EDİLDİ

Komandoların 'ara-bul-yok et' parolasıyla bölgede başlattığı arama-tarama faaliyetleri sırasında, teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP),silah ve mühimmatların tespit edilmeye başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyetinde 2 adet mayın, 24 adet EYP, 1 adet mağara, 4 adet hafif silah, 1 adet ağır silah, 1 adet roketatar, 151 adet hafif silah mühimmatı, 85 adet ağır silah mühimmatı, 3 adet roketatar mühimmatı, 2 adet havan/top mühimmatı ele geçirilerek METİ timlerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.