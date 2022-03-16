Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü 0:00 / 0:00

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Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda ilk olarak Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüşen Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

ANKARA'DA EN KISA ZAMANDA TOPLANTI VURGUSU

Görüşmede, uluslararası hukukun önemi, diyalog kanallarının açık tutulmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine katkısı üzerinde duruldu.

Her iki taraf, Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nın 4'üncüsünün Ankara'da en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kaldı.