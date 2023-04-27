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Haberler Dünya Bakan Çavuşoğlu'ndan Sudan açıklaması
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Sudan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Sudan'dan şu ana kadar 1383'ü vatandaşımız olmak üzere toplam 1500 kişiyi tahliye ettik" açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Sudan açıklaması
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan'daki son duruma ilişkin "Sudan'dan şu ana kadar 1383'ü vatandaşımız olmak üzere toplam 1500 kişiyi tahliye ettik" açıklamasında bulundu.

DÜN İLK KAFİLE GELMİŞTİ

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen 189 Türk vatandaşı İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanmıştı.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan akşam saatlerinde havalanan içinde 189 yolcusu bulunan THY uçağı 01.10'da İstanbul Havalimanı'na inmişti.

23 Nisan Pazar gününden bu yana Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyelerinin sürdüğü belirtilmişti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'daki çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 72 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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