Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mülteci tepkisi 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan’ın göçmenlere muamelesine tepki gösteren Çavuşoğlu "Uluslararası hukuk ihlali bakımından karnesi çok kabarık olan Yunanistan’ın bu suçu arttıkça Türkiye’ye iftira atmaya yeltenmesi de doğaldır" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca "Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor" diye ekledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sürece de değinen Çavuşoğlu "Her olumlu adımın bizim ilişkilerimize de katkısı olacaktır. Varılan mutabakatların uygulanması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır" dedi.

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