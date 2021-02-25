Bakan Elvan'dan reform açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomik reform paketi çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Elvan, ekonomik reform çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, reform paketinin mart ayının ikinci haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
Bakan Elvan, "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" ifadelerini kullandı
— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 25, 2021
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,
Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.
YORUMLAR