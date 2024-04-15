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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, BM lideriyle görüştü

        Son dakika haberi Bakan Fidan, BM lideriyle görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 16:33 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:57
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        Bakan Fidan, BM lideriyle görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

        Bölgede son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, "Kıbrıs konusu" ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği de değerlendirildi.

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