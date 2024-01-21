Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Fidan New York'a gidecek Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York'a gidecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York'a gideceği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sayın Bakanımız, BM Güvenlik Konseyi’nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapılacak Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York’u ziyaret edecektir.

Sayın Bakanımızın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir."

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