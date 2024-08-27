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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: Bakan Göktaş'tan öğrencilere ulaşım desteği açıklaması

        Son dakika haberi Bakan Göktaş'tan öğrencilere ulaşım desteği açıklaması

        Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:46
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        Bakan Göktaş'tan öğrencilere ulaşım desteği açıklaması
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen Ulaşım Desteği’nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini açıkladı.

        Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını bildirdi.

        Söz konusu programın 2022 yılında hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin yararlandığını ifade etti.

        Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelere bulunan öğrencilerin gidiş dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirterek şunları söyledi:

        “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1.250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon TL’lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık.”

        Ulaşım Desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız” dedi.

        Başvurular SYDV’lere yapılıyor

        Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.

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