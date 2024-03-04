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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakan Güler'den terörle mücadele açıklaması

        Son dakika haberi Bakan Güler'den terörle mücadele açıklaması

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:56 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:03
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        Bakan Güler'den terörle mücadele açıklaması
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        Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

        "AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

        Toplantıda faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Yaşar Güler, “Küresel ve bölgesel düzeyde çok kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

        "TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAREKET KABİLİYETİ BİTME NOKTASINA GETİRİLMİŞTİR"

        Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son dönemde başta sizlerin ve kahraman silah arkadaşlarımın özverili çalışmalarını gerek ziyaretlerimde gerekse de katıldığım tatbikat ve faaliyetlerde memnuniyetle müşahede ediyorum. Terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir.”

        "GÖZÜMÜZÜN DEĞMEDİĞİ, AYAĞIMIZIN BASMADIĞI YER BIRAKILMAYACAK"

        Operasyonlara devam edileceğine vurgu yapan Bakan Güler, “Önümüzdeki süreçte şu ana dek sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak. Alana mutlak hâkimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile terör örgütü üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir” diye konuştu.

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