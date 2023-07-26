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        Haberler İş-Yaşam Son dakika haberi Bakan Işıkhan'dan EKK toplantısının ardından açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Işıkhan'dan EKK toplantısının ardından açıklama

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından, "EKK toplantısında yatırım-üretim-istihdam politikasını daha güçlü şekilde hayata geçirmeye yönelik planları ele aldık" dedi

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 12:42
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        Bakan Işıkhan'dan EKK toplantısının ardından açıklama
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından toplantıya dair açıklama yaptı.

        Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.

        Toplantıda, istikrar ve güven ekseninde, yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planlarımızı ele aldık."

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