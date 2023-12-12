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        Haberler Gündem Bakan Koca açıkladı: Gazzeli 68 hasta Ankara'ya getirildi

        Son dakika haberi Bakan Koca açıkladı: Gazzeli 68 hasta Ankara'ya getirildi

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda gerçekleştirilen tahliyeler sonucu toplam 182 hastanın Türkiye'ye getirildiğini ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:44 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:44
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        Bakan Koca açıkladı: Gazzeli 68 hasta Ankara'ya getirildi
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        Türkiye’nin Gazze’deki hastalara ve vatandaşlara yönelik yardımları devam ediyor. Bu çerçevede 68 Gazzeli hasta ve 61 refakatçiden oluşan 5. tahliyede El-Ariş’ten havalanan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havalimanına iniş yaptı.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, getirilen hastalarla tek tek görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Etimesgut Askeri Havalimanı’nda hazır bekletilen ambulanslara alınan hastalar, hızlı bir şekilde Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Böylelikle Türkiye getirilen hasta sayısı 182 olurken, refakatçılarla birlikte bu toplam 359 Gazzeli Türkiye’ye getirildi.

        TOPLAM 182 HASTA GETİRİLDİ

        Burada basın açıklaması yapan Bakan Koca, “Bugün toplam 68 hastamızın naklini yapmış olduk. 68 hastamızdan 37’si bebek ve çocuk hasta grubu. 31 kişi ise erişkin hasta grubu. 68 hastanın içindeki 4 hasta kanser hastası. Diğer hasta grubu ağırlıklı travma, ortopedi ve yaralanma grubu olan hasta grubu. Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerimize naklini yapıyoruz. Toplam 114 hastamız var idi, şu an toplam gelen 68 hastayla birlikte 182 hastamız oldu. Refakatçilerle birlikte toplam 359 kişi getirilmiş oldu. Hastalarımızdan bugüne kadar 2 hastamızı kaybettik. Şu an 6 hastamız yoğun bakımda. Yoğun bakımda olan 2 hastamızın ise durumları ciddi, entübe durumdalar. Bir hastamız göğüs kanseri, bir hastamız ise mide kanseri tanısı ile takip ediliyor. Biri 63, biri 70 yaşında olan hastalarımız” diye konuştu.

        Bölgeye kurulması planlanan sahra hastaneleri ile ilgili son durumu değerlendiren Bakan Koca, “3 tane bölgeyi biz incelemeye almıştık. Onları uygun bulmadı arkadaşlarımız. Refah sınır kapısına daha yakın olan yeri uygun bulduk. Hem Mısır hem İsrail ile olan iletişimimizde onlarca da uygun görüldü. Onun erken dönemde sahra hastanesinin kurulum hazırlıkları yapılmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

        Gazze’den yapılacak olan 6’ncı tahliyenin önümüzdeki hafta yapılmasının planlandığını dile getiren Koca, “Özellikle Gazze'de sağlık hizmetlerinin her geçen gün verilemediği bir döneme girmiş durumdayız. O nedenle bundan sonraki dönemde hastaların nakli daha fazla olabilir. Onun çalışmalarını üçlü koordinasyon ekibimiz yapıyor” açıklamalarında bulundu.

        İsrail saldırısında yaralanan ve bacaklarını kaybetme riski olan 9 yaşındaki Rital adlı küçük kızın da tedavi için Türkiye’ye getirildiğini söyleyen Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

        “Özellikle her 2 bacağının kesilme durumu söz konusu olan, açık yara ve doku kaybı olan bir yavrumuz. O bebeğimiz, o yavrumuz da bugün gelenler arasında. Onu da yakın takip ediyor.”

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