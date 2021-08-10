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Haberler Sağlık
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Son dakika haberi Bakan Koca açıkladı! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 30 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart" dedi.

Son dakika haberi Bakan Koca açıkladı! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı
2 doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart" dedi.

Bakan Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 42 milyonu geçti. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız! İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım. Hiç aşı olmamışsak harekete geçelim. Sağlık için birlik şart.

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