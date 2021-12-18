Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca, "4-10 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2021

İŞTE BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 9 İL

Bakan Koca, "4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2021