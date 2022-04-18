Son dakika haberi: Bakan Koca: Koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir

"Koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir" 0:00 / 0:00

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Bursa'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısının gerçekleşeceğini belirterek, "Kanaatimce bu toplantı bilim kurulunun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

"ARTIK AŞIMIZ DA İLACIMIZ DA VAR"

Bakan Koca, "Dünya gündemini iki yıldır esir alan koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz çünkü artık aşımız da ilacımız da var" dedi.

"COVID SERVİSLERİ PEYDERPEY KAPANMAKTADIR"

Vaka sayısının dün itibariyle 3 bin 200'e kadar düştüğünü kaydeden Bakan Koca, "Hastanelerimizde yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, Covid servislerimiz peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak olan bilim kurulumuzda salgında gelinen noktayı ve mecbur tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı bilim kurulunun en önemli toplantılarından biri olacaktır" diye konuştu.

"HASTANE YÜKÜMÜZ 4'TE BİRİNE İNMİŞ DURUMDA"

Bakan Koca, "Salgın her geçen gün gündemimizden çıkmaya başladı. Özellikle son bir buçuk yıldan beri en düşük düzeye geldiğini söyleyebilirim. Bunun dışında dün vefat eden kişi sayısı 17'ydi. Ek bir hastalığı olmayan vefat eden bir hastamız olmadığını söyleyebilirim. Salgının giderek gündemimizden çıktığını ve 20'nin üzerinde ilimizde Covid yoğun bakım yataklarında sıfır hastanın olduğunu söyleyebilirim. Özellikle riskli olan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin kendilerini korumaları, kişisel tedbirlerin devrede olması ama diğer taraftan herkesin hatırlatma dozlarını gündemde tutmalarını, belli bir yaş üstünde ve kronik rahatsızlığı olanlar için de yerli ürettiğimiz ilacımız da söz konusu. O ilaca erişim için de erken dönem test yapılması önemli. Yani önümüzdeki dönem artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirleri daha çok grip ve benzeri şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz. Özellikle Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye'de 4'te birine inmiş durumda" açıklamasında bulundu.