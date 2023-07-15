Son dakika haberi Bakan Koca'dan "Hepatit aşısı" açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halen stoklarımızda 312.000 doz Pediatrik Hepatit A Aşısı bulunuyor. 1 milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de, Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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