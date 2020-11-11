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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacak. Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi, kurallara uymadığı için, virüsü başkalarına bulaştırıyor" ifadelerini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 11, 2020

AĞIR HASTA SAYISI 3.000'İ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada ''Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın'' demişti.