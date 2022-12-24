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Haberler Sağlık Son dakika haberi: Bakan Koca'dan MHRS randevularına ilişkin açıklama
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Son dakika haberi Bakan Koca'dan MHRS randevularına ilişkin açıklama

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) iki yeni uygulama başladığını duyurdu. Bakan Koca, "MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan MHRS randevularına ilişkin açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) iki yeni uygulama başladığını duyurdu.

Bakan Koca, “MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir” ifadelerini kullandı.

RANDEVU ALIP GİTMEYENLER 15 GÜN AYNI BRANŞTAN RANDEVU ALAMAYACAK

Buna göre MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Ayrıca aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak.

Bu iki uygulamayla, hastaların MHRS randevuları konusunda zorluk yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

RANDEVU ALIP GELMEYENLERİN ORANI YÜZDE 21

MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı son 1 ayda yüzde 21 olarak gerçekleşti. Bu oran, muayene ihtiyacı olan hastaların hekime erişiminde engel oluşturuyor.

Yeni uygulama kapsamında MHRS üzerinden randevu alındığında vatandaşların karşısına "Sayın vatandaşımız, randevunuza gitmeme veya gitmeyeceğiniz randevunuzu iptal etmeme durumunda aynı branştan tekrar randevu almanız ancak 15 gün sonra mümkün olacaktır" uyarısı çıkıyor. Randevulara gidemeyecek olan hastaların, randevusunu iptal etmesi diğer hastalara yer açılması yönünden önem taşıyor.

Sistemde hem internet sitesi üzerinden, hem de SMS ve sesli arama yoluyla randevu hatırlatma veya iptal servisleri bulunuyor.

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