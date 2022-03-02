Son dakika haberi Bakan Koca'dan önemli duyuru!

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"Gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.00'da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2022

"GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMANIN ZAMANI GELDİ"

Bakan Koca, daha sonra ise 11 Mart 2020 ile 2 Mart 2022'yi karşılaştırdığı bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "11 Mart 2020: Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. (Türkiye’de İlk Vaka açıklamasından), 2 Mart 2022: Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi. (Detaylar saat 18.00’da, basın açıklamasında)" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2022