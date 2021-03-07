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HaberlerSağlıkEnfeksiyon ve SalgınSON DAKİKA! İllere göre vaka sayısı son durum: Bakan Koca açıkladı!
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Son dakika haberi Bakan Koca'dan önemli uyarı!

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, "100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne." dedi.

SON DAKİKA! İllere göre vaka sayısı son durum: Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı.

Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalışın olduğu illerin grafiğini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.

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