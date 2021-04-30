Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.

"ÜLKEMİZDE ÜÇÜNCÜ AŞI OLARAK KULLANIMA GİRECEK"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021