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HaberlerSağlıkEnfeksiyon ve Salgın
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Son dakika haberi Bakan Koca: İstanbul'da yüzde 20'lik düşüş var

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi Bakan Koca: İstanbul'da yüzde 20'lik düşüş var
Bakan Koca: İstanbul'da yüzde 20'lik düşüş var
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından şu bilgileri verdi:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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