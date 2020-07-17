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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Risk analistleri aranıyor: Hangi saatte otobüs daha az kalabalık? Girip çıkanı en az kuaför hangisi? Az pahalı hediye göndermek mi yoksa düğüne gitmek mi riskli? Çalışma saatlerini yeniden düzenlesek sadece sağlığa mı yatırım olur? COVID-19’A KARŞI birer risk analisti olmalıyız" dedi.