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Haberler Sağlık Son dakika haberi! Bakan Koca: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti
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Son dakika haberi Bakan Koca: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti" dedi

Son dakika haberi! Bakan Koca: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti
Bakan Koca: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti" dedi.

Bakan Koca, ardından "İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür. Hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri" paylaşımında bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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