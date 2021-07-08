Son dakika haberi! Bakan Koca: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti

Bakan Koca: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2021

Bakan Koca, ardından "İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür. Hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri" paylaşımında bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2021