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Son dakika haberi Bakan Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısının düşeceğini öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, azalan dış finansman ihtiyacının enflasyon üzerindeki kur baskısının düşeceğini öngördüklerini belirtti. Bakan Nebati, "2022'nin 2. çeyreği ve sonrasına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir iç talep ve güçlü bir ihracata işaret ediyor" dedi

Son dakika haberi Bakan Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısının düşeceğini öngörüyoruz
"Enflasyondaki kur baskısı düşecek"
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HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nundaki Ek Bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Nebati, azalan dış finansman ihtiyacının enflasyon üzerindeki kur baskısının düşeceğini öngördüklerini belirtti.

Enflasyonu tekrar düşürmek için mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Nebati, "2022'nin 2. çeyreği ve sonrasına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir iç talep ve güçlü bir ihracata işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında 241,3 milyar TL'lik vergiden vazgeçildiğini yineledi.

Nebati, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten, çalışanlarımızın sosyal refahını artıracak ve reel sektörümüzün üreterek istihdam oluşturmasına destek sağlayacak olan Ek Bütçe sunumumuzu gerçekleştirdik." dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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