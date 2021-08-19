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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yüz yüze eğitimle ilgili, "6 Eylülde yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den bir açıklama geldi.

Bakan Özer açıklamasında, "Okullarımızı 6 Eylül´de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız. 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında da okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır" ifadelerini kullandı.