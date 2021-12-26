Bakan Özer duyurdu! LGS tarihi belli oldu

Bakan Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
BAKMADAN GEÇME
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
YORUMLAR