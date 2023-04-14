Son dakika haberi Bakan Özer tarih verdi! Hatay ve Adıyaman merkez ile tüm ilçelerde eğitim ve öğretim başlayacak

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HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "24 Nisan itibarıyla Hatay ve Adıyaman merkez ve tüm ilçelerde eğitim ve öğretim başlayacak. 81 ilde eğitim ve öğretim devam edecek" açıklamasında bulundu.