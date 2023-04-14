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Haberler Gündem Son dakika haberi Bakan Özer tarih verdi! Hatay ve Adıyaman merkez ile tüm ilçelerde eğitim ve öğretim başlayacak
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Son dakika haberi: Bakan Özer tarih verdi! Hatay ve Adıyaman merkez ile tüm ilçelerde eğitim ve öğretim başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: 24 Nisan itibarıyla Hatay ve Adıyaman merkez ve tüm ilçelerde eğitim ve öğretim başlayacak. 81 ilde eğitim ve öğretim devam edecek

Son dakika haberi Bakan Özer tarih verdi! Hatay ve Adıyaman merkez ile tüm ilçelerde eğitim ve öğretim başlayacak
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "24 Nisan itibarıyla Hatay ve Adıyaman merkez ve tüm ilçelerde eğitim ve öğretim başlayacak. 81 ilde eğitim ve öğretim devam edecek" açıklamasında bulundu.

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