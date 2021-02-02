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HaberlerSağlık87 ilaç listeye geri alındı! Son dakika: Bakan listeyi açıkladı
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Son dakika haberi Bakan Selçuk açıkladı! 87 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “10’u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplamda 87 ilacı daha geri ödeme listemize aldık” açıklamasında bulundu

87 ilaç listeye geri alındı! Son dakika: Bakan listeyi açıkladı
87 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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HABERTURK.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10’u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplamda 87 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

74 YERLİ İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alınan 87 ilaçtan 74’ünün yerli üretim olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, geri ödeme listesine son olarak eklenen 87 ilaç ve yapılan düzenlemeler ile ödenen ilaç sayısının 9.020’ye ulaşacağını belirtti.

Bakan Selçuk, vatandaşın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerini ve bu doğrultuda geri ödeme listesine alınan ilaç sayısına her geçen gün ilave yaptıklarına dikkat çekti.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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