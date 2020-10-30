Bakan Selçuk: Hemen hemen hiçbir sorun yaşamıyoruz 0:00 / 0:00

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Bütün ülkeleri takip ediyoruz. Bu takip neticesinde de önümüzdeki haftalarda hangi şehrimizde hangi ilçemizde durumun ne olduğunu dikkatle izleyerek yeni sınıflar konusunda Bilim Kurulunun tavsiyesi, Sağlık Bakanlığının görüşü ve ilgili kurumların da istişaresi neticesinde kararlar alınacak. Ama bu dinamik durumdan dolayı önümüzdeki haftalarda ya da gelecek ay durumun ne olduğunu tam olarak saptamamız ve bunun kararını vermemiz bugünden söz konusu değil ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Çocuklarımız temizlik, maske, mesafe kuralına gayet ciddi bir şekilde uyuyorlar. Küçük uyarılarla birtakım sorunlar da gideriliyor ve hemen hemen hiçbir sorun yaşamıyoruz. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımızla ilgili durumlarda da gereken tedbirler alınıyor. Ortada bir prosedür, algoritma var. Ona göre gereken tedbirler alınıyor ve bu doğrultuda da öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin riske girmesini engelleyecek şekilde bu kararları güncelliyoruz. Önümüzdeki hafta bu kararlarla ilgili mevcut verileri dikkate alarak yeni değerlendirmeler yapılabilir. Sağlık Bakanımız bunlarla ilgili olarak günlük birtakım açıklamalar da yapıyor. Şu haliyle biz bu dinamik süreci takip ediyoruz" dedi.

OKULLAR TAMAMEN AÇILACAK MI?

Tüm sınıfların açılması hakkında çıkan haberlerle ilgili de konuşan Bakan Selçuk, "Biz her zaman ifade ediyoruz. Resmi kurumların resmi verilerinin dışında herhangi bir kaynağa itibar etmeyin diye halkımızı uyarıyoruz. Bizim farklı senaryolarımız var. Bu senaryolarının her birini yeri ve zamanı geldiğinde hayata geçiriyoruz, geçirdik. Bizim de bütün temennimiz okulların tümüyle açılması. Biz çocuklarımızı, öğretmenlerimizi sınıflarında mutlu bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz ancak bu arzumuz herhangi bir riske rağmen olmayacaktır. Bu nedenle bahsi geçen açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun dikkate alınmaması gereğini rica ediyorum" dedi.