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Son dakika haberi! Bakan Selçuk TIMSS 2019 sonuçlarını duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması “TIMSS 2019” TÜRKİYE RAPORU’nun sonuçlarını paylaştı.

Son dakika haberi! Bakan Selçuk TIMSS 2019 sonuçlarını duyurdu! - Haberler
Bakan Selçuk TIMSS 2019 sonuçlarını duyurdu!
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HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması “TIMSS 2019” TÜRKİYE RAPORU’nun sonuçlarını paylaştı.

Bakan Selçuk, "2015 TIMSS'de İngiltere, Norveç, Güney Afrika, Yeni Zelanda gibi ülkeler dördüncü sınıf yerine beş; sekizinci sınıf yerine de dokuzuncu sınıfta katılmışlardı. Bu yıl da aynı durumda olan bazı ülkeler mevcut. TIMSS 2019'a katılan beşinci sınıf örneklemenin ortalama yaşı da 10.6.

2019 uygulamasına toplamda dördüncü sınıf düzeyinde 58 ülke, sekizinci sınıf düzeyinde ise 39 ülke katıldı. Bu raporumuza göre, Türkiye puanlarının değerlendirilmesi şöyle; dördüncü sınıf puanları Matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puan; 2019 yılında 40 puan artarak 523'e yükseldi. Bir başka deyişle Matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36'ıncı sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23'üncü sıraya yükseldi" dedi.

Bakan Selçuk, "Fen alanında 2015 yılında 483'tü ortalama puan. 2019 yılında ise bu puan 43 puan artarak 526'ya yükseldi. Başka bir deyişle Fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35'inci sıradayken, 2019 yılında 58 ülke arasında 19'uncu sıraya yükseldi" dedi.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Sekizinci sınıf puanları ise şöyle: "Matematik alanında 2015'te 458 olan ortalama puan 2019'da 38 puan artarak 496'ya yükseldi. Başka bir deyişle Matematik uygulamasında 2015'te 24'üncü sırada yer alırken, 2019'da 20'nci sıraya yükseldi.

Fen alanında 2015'de 493 olan ortalama puan, 2019'da 22 puan artarak 515'e yükseldi. Fen uygulamasında 2015'te 21'inci sıradayken, 2019'da 15'inci sıraya yükseldi.

Bu verilere göre genel değerlendirmemiz şu şekilde; TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek ortak noktasının her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu."

Üst ve ileri yeterlilik düzeylerindeki öğrenci oranları da arttı. Performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayıldı. Giderek artan bu kısmi iyileşme hepimizi memnun ediyor. Olmak istediğimiz yerde değiliz ama yolculuğumuzda kat ettiğimiz yol çok sevindirici."

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