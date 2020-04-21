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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocuklara çok özel bir 23 Nisan hediyesi hazırladı. “İçimdeki Okul Sesleri” adını verdiği bir kitap kaleme alan Bakan Selçuk, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına sayılı günler kala Eğitim Bilişim Ağı EBA’nın dijital kütüphanesinden minik okuyucuların beğenisine sundu. Dijital kitap, görme engelliler ve okul öncesindeki çocukların da erişimi için sesli olma özelliğine de sahip.

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Bakan Ziya Selçuk kitapta; çocuklara, okulda “Durma Konuş” diyen, “Boşver çalışma, kopya çekeriz” diyen, “Arkadaşınla alay et” diyen sesleri, o sesler duyulduğunda neler yapmak gerektiğini anlattı. Kendisine bu kitabı yazmasını söyleyen sesi ise şöyle tanımladı:

“Ben çocukken içimden bir ses, sürekli bir takım şeyler yapmamı söylerdi. Ben de yapardım. Sonra da olan bana olurdu! Büyüyünce şunu öğrendim; her çocuğun içinde bir ses vardır. Bu kitap, içindeki okul seslerini tanıman ve o seslerle barışman için yazıldı. Benim içimdeki ses, yıllardır “Bunları çocuklarla paylaşman lazım.” diyor. Benim için şimdi onu dinleme zamanı.”

“İçimdeki Okul Sesleri” 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken Ziya Öğretmen’in çocuklara bir armağanı…

“İçimdeki Okul Sesleri”ni Ziya Öğretmen yazdı, Ezgi Keleş resimledi.

Eğitim Bilişim Ağı EBA’nın dijital kütüphanesinde yerini alan kitap, sesli olarak da düzenlendi. Bu sayede görme engelli çocuklarımız ve okul öncesi miniklerin de Ziya Öğretmenin anlattıklarına ulaşma imkân sağlandı.

Ziya Öğretmen kitabına çocuklara kendini tanıtarak başladı.

“Selam, ben Ziya Öğretmen! Şimdi boyum tam bir metre doksan santimetre. Ama bir zamanlar sadece bir metreydi. O zamanlar bir okulda senin gibi bir öğrenciydim.” diyerek içinden bir sesin sürekli ona bir şeyler yapmasını söylediğini anlattı.

Selçuk, okul günlerinden uzun yıllar sonra da “Bunları çocuklarla paylaş” diyen sesi dinleyip bu kitabı yazdığını dile getirdi.

Ziya Öğretmen, çocuklara “Bilmeni isterim ki bu ses hiçbir zaman susmayacak. Sonsuza kadar seninle birlikte olacak ve hep konuşmaya devam edecek. Mühim olan o sesi nasıl duyduğumuz, nasıl dinlediğimiz ve ona nasıl cevap verdiğimiz.” diyerek herkesin bir zamanlar duyduğu 20 sese verilecek cevapları kaleme aldı.

O sesler arasında, “Durma konuş” diyen, “Kalemi kemir” diyen, “Derse geç kal” diyen, “Komik bir şey söyle ve dersi kaynat” diyen, “Ders dinlemek yerine başka şeyler yapalım” diyenler var.

Bakan Selçuk her biri için önerilerini sıraladı. Örneğin ‘Durma Konuş’ diyen sesi fark ettiğinde içinden 10’a kadar say, teneffüsü bekle. Eğer dayanabilirsen istediğin kadar konuşmak için tam 15 dakikan var.” dedi.

Ziya Öğretmen, çocuklara “Anlamadığını Söyleme, Anlamış Gibi Yap” diyen sesi duyduklarında neler yapmaları gerektiğini ise şöyle anlattı:

“Bu ses, konuşmaya başlamadan parmağını kaldır ve hemen ‘Öğretmenim ben bu konuyu anlamadım, tekrar anlatır mısınız?’ ” de. Eminim, öğretmenin konuyu tekrar anlatmaktan hiç rahatsız olmaz ve yine eminim ki sınıfta o konuyu anlamayan tek öğrenci sen değilsin. Sayende diğer arkadaşların da konuyu tekrar edebilecekler.”

Çocukların içindeki seslerle kurduğu iletişimin çok önemli olduğunun altını çizen Ziya Öğretmen, öğrencilere içlerindeki sese yaşam boyu iyi bakmalarını öğütledi ve kitabını “Sevgiyle, kitapla, bilgiyle, iyilikle kal.” diyerek imzaladı.

Ziya Öğretmen’in “İçimdeki Okul Sesleri” adlı kitabı, okuyucu ve dinleyicisiyle buluşmaya hazır… Çocuklar ve kendi öğrenciliğindeki okul seslerini duymak isteyen yetişkinler, kitabın dijital sesli kopyasına çevrimiçi olarak da ulaşabilecekler.

Ziya Öğretmen’in “İçimdeki Okul Sesleri” adlı kitabına ulaşmak için...

http://cdn.eba.gov.tr/kitap/