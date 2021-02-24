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Son dakika haberi Bakan Selçuk: Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki '5 puanlık' indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 'ilave 6 puan' olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi Bakan Selçuk: Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı
Bakan Selçuk: Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı
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HABERTURK.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sigorta prim teşviki süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki '5 puanlık' indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 'ilave 6 puan' olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır."

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