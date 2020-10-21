Bakan Selçuk'tan kritik okul kantini mesajı! 0:00 / 0:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul kantinleriyle alakalı bir açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Sevgili Velilerimiz, sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, okul kantinlerinin de 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğu hatırlatılarak şunlar kaydedilmişti: "Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmiştir."