Bakan Selçuk: Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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