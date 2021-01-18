Bakan Selçuk: Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun 0:00 / 0:00

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.