Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

X hesabından enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor. Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1’e geriledi" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi;

On bir aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu.

Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50’nin altına inmesi bekleniyor.