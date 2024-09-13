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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50'nin altına inmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 11:07 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:29
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        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
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        X hesabından enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor. Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1’e geriledi" ifadelerini kullandı.

        Bakan Şimşek açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi;

        On bir aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu.

        Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50’nin altına inmesi bekleniyor.

        2024 yılında yüzde 4,9 seviyesinde öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl yüzde 3,1’e düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak.

        Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız.

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