Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: Bu yıl 132 bin kaçak göçmen yakalandı!

Bakan Soylu: Bu yıl 132 bin kaçak göçmen yakalandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 132 bin 430 kaçak göçmenin yakalandığını, 61 bin 14'ünün ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçak göçe müsamahamız yok. Sınır duvarları yapılıyor, kaçak geçişler güvenlik güçlerimizce engelleniyor. 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı, 61 bin 14'ü ülkesine geri gönderildi. Dünyada geri gönderme operasyonun uluslararası kriterde bu oranda yapılmasının örneği yoktur." ifadelerini kullandı.