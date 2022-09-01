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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Biri turuncu listede olan 3 terörist etkisiz
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Son dakika haberi Bakan Soylu duyurdu! Biri turuncu listede olan 3 terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Soylu, "Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Biri turuncu listede olan 3 terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında, 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği aktarıldı.

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