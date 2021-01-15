Bakan Soylu: PKK'ya katılım 5 binden 52'ye düştü 0:00 / 0:00

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

AA'da yer alan habere göre Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı değişim ve gelişim tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Yerli ve millilik alelade bir söylem değildir, bu ülkenin bu milletin Türkiye'nin 21. yüzyıl stratejisidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, "Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız."