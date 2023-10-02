Son dakika haberi Bakan Tunç'tan Başkentteki saldırı girişimi hakkında açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki bombalı saldırı girişimi hakkında konuştu. Bakan Tunç, "Teröristlerden birinin kimliği belli oldu. Terör örgütü PKK üyesi. Adli soruşturma devam ediyor. Olay tüm boyutlarıyla araştırılıyor" açıklamasında bulundu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İHA'nın haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’daki bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bombalı eylemi gerçekleştiren iki teröristten birisinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer teröristin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Tunç, “Adli soruşturma devam ediyor. Açıklamalar, soruşturmanın sonucunda yapılacaktır” dedi.