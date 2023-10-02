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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bakan Tunç'tan Başkentteki saldırı girişimi hakkında açıklama

        Son dakika haberi Bakan Tunç'tan Başkentteki saldırı girişimi hakkında açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki bombalı saldırı girişimi hakkında konuştu. Bakan Tunç, "Teröristlerden birinin kimliği belli oldu. Terör örgütü PKK üyesi. Adli soruşturma devam ediyor. Olay tüm boyutlarıyla araştırılıyor" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:56
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        Başkentteki saldırı girişimi hakkında açıklama
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        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İHA'nın haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’daki bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bombalı eylemi gerçekleştiren iki teröristten birisinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer teröristin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Tunç, “Adli soruşturma devam ediyor. Açıklamalar, soruşturmanın sonucunda yapılacaktır” dedi.

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