Son dakika haberi Bakan Tunç'tan motokurye davası ile ilgili açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen cezaya ilişkin konuştu. Tunç, "Taksirle işlenen suça ceza mahkemenin takdiridir. Ailenin şikayetinden vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Ama kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu" ifadelerini kullandı

Habertürk Ankara Giriş: 17.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:04 facebook

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