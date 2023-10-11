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        Haberler Dünya Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türklerin tahliyesine yönelik açıklama

        Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türklerin tahliyesine yönelik açıklama

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:19
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        Türklerin bölgeden tahliyesine yönelik açıklama
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var" açıklamasında bulundu.

        DÜN UÇUŞLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

        Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, İsrail'de yaşanan mevcut durum nedeniyle bu ülkeye seferlerine ara verdiklerini açıklamıştı.

        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seferlerin durdurulduğunu belirterek, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir" ifadesini kullanmıştı.

        Türk Hava Yolları'nın ardından Pegasus Hava Yolları da İsrail uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "İsrail'de yaşanan mevcut durum nedeniyle İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada ayrıca yolculardan 7 Ekim ve öncesinde satın aldıkları ve 7 ile 31 Ekim tarihlerini kapsayan İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletler için, "Ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir veya ücretsiz olarak tarih değişikliği yapabilirsiniz. 31 Ekim sonrası uçuşlarımıza ilişkin güncel bilgiler için duyurular sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz" denildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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