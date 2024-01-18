"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 2️⃣0️⃣ İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-44” Operasyonlarında; 7️⃣4️⃣1️⃣ Kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗

1️⃣6️⃣3️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️



Gençlerimizi ve Geleceğimizi… pic.twitter.com/sEYi9PmG1Y