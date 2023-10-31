Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! Müstehcenlik operasyonunda 50 gözaltı

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya duyurdu! Müstehcenlik operasyonunda 50 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Müstehcenlik operasyonunda 50 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından “çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele” kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "48 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ"

        Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 4️8 ilde de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.”

        "MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ PARA KARŞILIĞI SATIŞA SUNDULAR"

        Telegram isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği tespit edildi.

        "50 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

        Operasyon kapsamında 50 şüpheli yakalandı. Tabanca ve çok sayıda dijital materyale el kondu.

        Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri...
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri...
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!