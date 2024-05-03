Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Yerlikaya: Polislerimize saldıran 29 şüpheli yakalandı - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya: Polislerimize saldıran 29 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 2️9 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya: Polislerimize saldıran 29 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı" ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya açıklamasının devamında şunları kaydetti: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı."Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor.

        Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!