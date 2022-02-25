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Son dakika haberi Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapacağını bildirdi

Son dakika: Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Haberler
Bakan Akar: İnsani yardıma hazırız
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AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.

Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği kaydedildi.

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