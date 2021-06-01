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Son dakika haberi Bakırköy Adliyesi karşısında silahlı kavga!

Bakırköy Adalet Sarayı karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga eden tarafların adliyedeki duruşma için geldiği öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Son dakika haberi Bakırköy Adliyesi karşısında silahlı kavga!
AA

Bakırköy Adliyesi'nde görülen bir cinayet davasının tarafı iki kardeş, adliyenin önünde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçuyla ilgili davanın taraflarından Hasan P. ile Mustafa P. isimli iki kardeş, duruşma nedeniyle Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Duruşma sürerken adliye binasının karşısındaki otoparkta bekleyen kardeşler, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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