DHA

Bakırköy'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan eski hakim ve savcı oğlu tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen'in 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

DHA'nın haberine göre, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen katılmadı. Duruşmada eski hakim ve sanığın annesi Aynur Göçmen avukat olarak yer aldı.

Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, kararında sanık Göçmen'in Cebrail Şık'a yönelik işlediği iddia edilen "Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl ve Recep Göçer'e yönelik işlediği iddia edilen "Olası kastla yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanık Göçmen'in Z. M. D.'ye yönelik işlediği iddia edilen "Silahlı kasten yaralama" suçundan 9 ay hapis cezasına ve müşteki A.A.'ya yönelik işlediği iddia edilen "Kasten yaralama" suçundan 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Ayrıca heyet, sanığın mağdurlar Esra Abancı, Hamit Başaran ve Canberk A.'ya yönelik işlediği iddia edilen "Yaralama" suçundan 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Böylece mahkeme heyeti, sanık Görkem Sertaç Göçmen'in toplamda 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 kişi "müşteki" olarak yer almıştı. İddianameye göre 2 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30'da meydana gelen olay şöyle olmuştu: "Görkem Sertaç Göçmen ve kız arkadaşı A.A. Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A. aracın camını açarak "Bırak beni!" diye bağırdı. Çevredeki vatandaşlar da aracın yanına geldi ve Görkem Sertaç Göçmen'e tepki gösterdi. Aracından inen Göçmen, Z. M. D.'E. eliyle vurarak yaraladı, ardından tekrar aracına bindi.

Göçmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada Z. M. D. çevredekilere "Neden yardım etmiyorsunuz?" diyerek bağırdı. Göçmen de aracı durdurarak Z. M. D.'yi yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndü. Göçmen'in geri geldiğini gören vatandaşlar bu defa, Göçmen'i basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladı. Cebrail Şık, Göçmen'i aracına bindirdi. Göçmen aracına bindikten sonra tek yönlü yolda aracı trafiğin tersi istikamette çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdü.

Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. Göçmen aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve Şık'ı, Ahmet Seven'e ait park halindeki araç ile sevk ve idaresindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Ardından Göçmen aracını kaldırıma sürmeye devam etti ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı. Göçmen olay yerinden uzaklaştı ve kız arkadaşı A.A.'yı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra 2 arkadaşıyla (takipsizlik kararı verilen) olay yerine tekrar geldi.

2 arkadaşıyla araçtan inen Göçmen, bagajından ne olduğu tespit edilemeyen (pense-demir) bir cisim alarak müşteki Z. M. D.'ye doğru tek başına yürüdü ve elindeki cisimle Z.M.D.'ye başına elindeki cisimle vurarak yaraladı, bunun üzerine bölgede arbede yaşandı. Soner Çoban ve Abdulkerim Kapan, Göçmen'in kalabalığın içinden alarak araca doğru getirdikleri sırada polis olaya müdahale etti. Polis Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü."

İddianamede Görkem Sertaç Göçmen hakkında "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti.