Barcelona'ya Brezilyalı golcü
Barcelona, Athletico Paranaense'nin 18 yaşındaki Brezilyalı forveti Vitor Roque ile 7 yıllık anlaşmaya vardı
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, Brezilyalı futbolcu Vitor Roque'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Paranaense forması giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2030-2031 sezonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Barcelona'ya 2024-2025 sezonunda katılacak Roque'nin sözleşmesinde 500 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Roque, aralık ayında sona erecek Brezilya Serie A'da şu ana kadar 13 maçta 7 gol attı.