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Son dakika haberi Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist öldürüldü!

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist öldürüldü!
Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist öldürüldü!
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HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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